Banco Mundial enfrenta pressão sobre recursos e conflitos entre países-membros

Porém, com as necessidades anuais de financiamento da transição climática estimadas em até 3 trilhões de dólares para mercados emergentes e economias de baixa renda até 2030, os defensores do desenvolvimento estão pedindo que ele faça do combate ao aquecimento global a prioridade em suas primeiras reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em julho, um painel de especialistas comissionado pelo G20 recomendou que o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) aumentem os empréstimos anuais em 260 bilhões de dólares, mais de três vezes o ritmo atual, para ajudar a atender às necessidades climáticas.

"Gostaríamos muito que os acionistas apresentassem um forte apoio a essa meta e um plano para levá-la adiante", disse Amy Dodd, diretora de políticas de desenvolvimento da ONE Campaign.

Banga, no entanto, disse que o principal passo das reuniões no Marrocos será o tão esperado apoio dos acionistas à modificação da declaração de missão contra a pobreza do banco.

Em abril, o Banco Mundial reduziu seu índice de capital em relação aos empréstimos para aumentar os empréstimos em 50 bilhões de dólares em 10 anos. Porém, muitas outras etapas são mais complicadas e precisam que os países decidam com quanto dinheiro do contribuinte estão dispostos a contribuir ou colocar em risco.

"Estou muito cético de que haverá um grande avanço no tamanho da instituição em Marrakech", disse Clemence Landers, ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, atualmente no Center for Global Development, em Washington.