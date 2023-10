Banco Mundial pede arrefecimento rápido de conflito entre israelenses e palestinos

Por Andrea Shalal e David Lawder

MARRAKECH, Marrocos (Reuters) - O Banco Mundial disse aos seus funcionários que está seriamente preocupado com a "escalada chocante" da violência no conflito entre israelenses e palestinos, depois que os combates ofuscaram o início das reuniões anuais do banco com o Fundo Monetário Internacional no Marrocos.

Um memorando interno do Banco Mundial citou uma "devastadora perda de vidas, destruição e grande número de vítimas civis de ambos os lados", mas expressou apoio ao trabalho do banco em Gaza e na Cisjordânia.