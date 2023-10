Catar negocia com Hamas e Israel para trocar reféns israelenses por palestinos nas prisões israelenses

As negociações em andamento, que o Catar tem conduzido em coordenação com os Estados Unidos desde a noite de sábado, estão "avançando positivamente", disse a fonte, que foi informada sobre elas.

"Estamos em contato constante com todos os lados no momento. Nossas prioridades são acabar com o derramamento de sangue, libertar os prisioneiros e garantir que o conflito seja contido sem nenhuma propagação regional", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al-Ansari, à Reuters, sem entrar em detalhes.

Quando solicitado a responder à reportagem da Reuters, uma autoridade israelense afirmou à Reuters apenas: "Não há negociações em andamento".

Mas não há sinais de avanços. O Catar tem entrado em contato com autoridades do Hamas em Doha e Gaza, disse a fonte, depois que o grupo islâmico atacou Israel a partir de Gaza no sábado, invadindo cidades, matando mais de 700 israelenses e fugindo com dezenas de reféns.

O número exato de mulheres e crianças israelenses reféns que o Hamas está oferecendo na possível troca de 36 mulheres e crianças palestinas prisioneiras identificadas pelo grupo islâmico não está claro, segundo a fonte.

Detalhes sobre as negociações com foco na libertação de 36 palestinos das prisões israelenses não foram relatados anteriormente.