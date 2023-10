Chefe do Exército dos EUA diz que o Congresso deve agir para garantir armas para Israel e Ucrânia

WASHINGTON (Reuters) - O Exército dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que precisará que o Congresso aprove um financiamento adicional para garantir que os planos de produção e aquisição de material bélico do Pentágono possam atender as necessidades de Israel e da Ucrânia simultaneamente.

A secretária do Exército, Christine Wormuth, fez os comentários no momento em que a Câmara dos Deputados dos EUA está efetivamente paralisada enquanto os republicanos trabalham para selecionar um novo presidente.

Israel, o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Médio Oriente, declarou guerra depois de um ataque surpresa sem precedentes no sábado, perpetrado por combatentes do Hamas, ter provocado centenas de mortos. A espiral de violência ameaça dar início a uma nova guerra de grandes proporções no Médio Oriente.