China amplia investigação sobre comércio de Taiwan, Taipé reclama de interferência nas eleições

O governo da China tem se recusado a falar com o governo da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que é acusada de ser separatista. Ela ofereceu várias vezes conversações com a China, mas diz que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

O vice de Tsai, William Lai, é o favorito para ser o próximo presidente de Taiwan, de acordo com as pesquisas de opinião. Ele também se ofereceu para conversar com a China, mas a China também o chama de separatista.

(Reportagem de Liz Lee e Ben Blanchard)