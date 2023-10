Conflito em Gaza ofusca conferência do Vaticano sobre Holocausto

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, alterou seus comentários iniciais preparados para mencionar o "ataque terrível e desprezível" contra "irmãos e irmãs israelenses".

Parolin disse: "Infelizmente, a violência, o terrorismo, a barbárie e o extremismo minam as aspirações legítimas de palestinos e israelenses".

Riccardo Di Segni, o rabino chefe de Roma, disse: "Os meus pensamentos estão mais lá do que aqui".

Dois oradores do Centro de Memória do Holocausto Yad Vashem, de Israel, cancelaram as suas presenças na conferência de três dias, que reúne historiadores e teólogos para abordar as relações judaico-cristãs após a abertura dos arquivos.

A professora Deborah E. Lipstadt, enviada especial dos Estados Unidos para monitorar e combater o antissemitismo, e que ganhou um caso histórico em Londres contra David Irving, negacionista do Holocausto, em 1996, estava na primeira fila.

"É o maior número de judeus mortos em um dia desde o Holocausto", disse ela à Reuters durante um intervalo na conferência, afirmando que o recorde anterior de civis mortos era um bombardeio a um centro comunitário judaico em Buenos Aires que matou 85 pessoas e feriu centenas em 1994.