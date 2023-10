Equipes de resgate procuram sobreviventes de terremoto no Afeganistão; Taliban calcula 2.400 mortos

"Muitos membros de nossa família foram martirizados, inclusive um de meus filhos, e meu outro filho também está ferido", disse Mir Ahmed, morador de Herat, à Reuters, em um hospital que estava tratando sobreviventes.

"A maioria das pessoas está sob os escombros"

Em uma declaração no final do domingo, o Escritório Humanitário da ONU calculou o número de mortos nos terremotos em 1.023, com mais 1.663 pessoas feridas e mais de 500 desaparecidas. Ele disse que todas as casas do distrito de Zindajan, em Herat, foram destruídas.

O sistema de saúde do Afeganistão, que depende quase que totalmente da ajuda externa, enfrentou cortes incapacitantes nos dois anos desde que o Taliban assumiu o controle e grande parte da assistência internacional, que constituía a espinha dorsal da economia, foi interrompida.

Sayeeq, porta-voz do departamento de gerenciamento de desastres, disse que, além dos mortos e feridos, milhares de pessoas foram afetadas, com 20 vilarejos -- compostos por mais de 1.900 casas de cerca de 10 mil pessoas -- destruídos.

Muitos sobreviventes permaneceram sob o céu aberto enquanto a ajuda médica e alimentar chegava a eles.