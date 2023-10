EUA não planejam colocar militares em campo após ataque em Israel

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos não tem a intenção de colocar militares em campo após os ataques do grupo islâmico militante Hamas contra Israel, mas protegerá os interesses dos EUA na região, disse um porta-voz da Casa Branca nesta segunda-feira.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que “sem dúvida há um grau de cumplicidade” do Irã no apoio ao Hamas, mas afirmou que o governo do presidente Joe Biden não viu evidências tangíveis de que o Irã esteve diretamente envolvido na organização do atual ataque.

Kirby disse a jornalistas que a Casa Branca espera mais pedidos relacionados à segurança de Israel e tentará cumprir as demandas o mais rápido possível.