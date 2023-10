Família diz que idosa israelense sequestrada é "forte" e tenta demonstrar que "não tem medo"

"Às 9 horas da manhã, ela nos enviou uma mensagem de texto dizendo que havia terroristas nas estradas do kibutz atirando e gritando. Essa foi a última mensagem que recebemos dela e depois perdemos contato", disse sua neta Adva Adar.

"Tenho outros familiares que moram no kibutz, então soubemos por eles das coisas horríveis que estão acontecendo, que as pessoas estão sendo mortas e sequestradas e que as casas estão sendo quebradas e queimadas até virar cinzas."

À noite, depois que os soldados limparam o kibutz de Nir Oz dos homens armados, a casa de Yaffa foi encontrada saqueada. Um de seus netos, da equipe de resposta voluntária do kibutz, ainda está desaparecido depois de confrontar os homens do Hamas.

Pelo menos 700 israelenses foram mortos no ataque de choque do Hamas que surpreendeu Israel. Muitos estão desaparecidos, inclusive crianças, muitas das quais se acredita estarem em poder do grupo dentro de Gaza. Os parentes já viram seus entes queridos em alguns vídeos.

Adva se emociona ao ver as imagens de sua avó sendo levada através de Gaza. Em um vídeo, ela parece estar cercada por dois homens armados e um motorista. Em outro, há um homem ao lado dela no banco de trás e o motorista está rindo.

"Não consigo nem começar a entender como as pessoas acham que faz sentido sequestrar uma senhora de 85 anos, bebês e crianças", disse Adva. "Isso não é humano."