Guajajara insiste para que Lula vete marco temporal; Fávaro defende equilíbrio

O governo havia planejado vetar todo o projeto, mas agora está estudando maneiras de preservar parte da legislação para evitar um conflito crescente entre o Congresso e o STF, segundo pessoas familiarizadas com as deliberações.

"O certo é que a espinha dorsal do texto, o marco temporal em si, vai ter que ser vetado porque é inconstitucional", disse uma fonte do gabinete do presidente. "Se for mantido, vai para o STF derrubar de novo e só acirra a crise", disse uma fonte no Planalto.

Guajajara disse que os defensores dos agricultores, criadores de gado, garimpeiros e outros setores influentes no Congresso apressaram a aprovação do marco, não deixando espaço para debate.

"Eles olham o marco temporal para garantir territórios tradicionais indígenas que foram invadidos e ocupados por não indígenas e poder manter esses territórios como propriedade privada", disse ela.

Os parlamentares anexaram outras propostas anti-indígenas, disse ela, de modo que o projeto de lei permite a mineração comercial e a agricultura nas reservas, incluindo o uso de culturas geneticamente modificadas, e o arrendamento de terras a agricultores não-indígenas, o que atualmente é proibido.

Se o projeto se tornar lei, limitaria a criação de novas reservas e a expansão das existentes.