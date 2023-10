Israel diz ter matado infiltrados do Líbano e cresce temor de propagação da guerra

Os combatentes do Hamas ainda estavam escondidos em vários locais dentro de Israel dois dias depois de terem atravessado Gaza, matando 800 pessoas, segundo atualização da Kan TV, e fazendo dezenas de reféns, num ataque que abalou a reputação de invencibilidade de Israel.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aos prefeitos das cidades do sul atingidas pelo ataque surpresa que a resposta de Israel “mudará o Oriente Médio”.

Em Gaza controlada pelo Hamas, Israel realizou os ataques de retaliação mais intensos da história, matando mais de 500 pessoas desde sábado. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que o bloqueio de Israel seria reforçado para evitar que alimentos e combustível fossem levados para o local, onde vivem 2,3 milhões de pessoas.

A perspectiva de que os combates possam alastrar-se a outras áreas tem alarmado a região. As tropas israelenses “mataram vários suspeitos armados que se infiltraram em território israelense vindos do território libanês”, disseram os militares, acrescentando que helicópteros “estão atacando na área”.

Uma autoridade do Hezbollah negou que o grupo tenha montado qualquer operação em Israel. O Hezbollah, um grupo militante xiita poderoso no sul do Líbano, é apoiado pelo Irã, assim como o Hamas.

Bombardeios de artilharia e tiros foram ouvidos na fronteira sul do Líbano com Israel, disse um correspondente da TV Al-Manar do Hezbollah em um post nas redes sociais. A Rádio do Exército de Israel informou que a localização era perto de Adamit, em frente às cidades fronteiriças libanesas de Aalma El Chaeb e Zahajra.