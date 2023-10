Israel em pé de guerra; Hamas ameaça matar prisioneiros

Dentro de Israel, soldados palestinos ainda estavam escondidos em vários locais, dois dias após matarem centenas de israelenses e tomarem dúzias de reféns em um ataque que destruiu a reputação de invencibilidade de Israel.

Emissoras de televisão israelenses disseram que a contagem de mortos do ataque do Hamas subiu para 900 pessoas, com pelo menos 2.600 feridas. O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que pelo menos 687 palestinos foram mortos e 3.726 ficaram feridos desde sábado em ataques aéreos de Israel contra o enclave bloqueado.

Entre os mortos, estão cidadãos de Itália, Ucrânia e Estados Unidos, de onde o presidente Joe Biden anunciou nesta segunda-feira que pelo menos 11 americanos foram assassinados.

O porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, disse que o grupo agia de acordo com o Islã, mantendo os prisioneiros israelenses em segurança, mas emitiu a ameaça de matar civis e transmitir os assassinatos.

Ecoando o Hamas, a ala armada da Jihad Islâmica, que disse manter mais de 30 prisioneiros israelenses, pediu que Israel evite atingir civis se estiver preocupado com o destino dos israelenses sob sua custódia.

Em Gaza, enquanto Israel conduzia intensos ataques retaliatórios, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, atraiu condenação internacional ao anunciar um restrito bloqueio para impedir a chegada de comida e combustível à faixa, casa de 2,3 milhões de pessoas.