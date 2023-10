Israel fecha grande campo de gás na costa sul em meio à violência

Parte do gás de Tamar também é exportada para os vizinhos Jordânia e Egito.

A medida foi tomada depois que homens armados do Hamas atravessaram a cerca de Gaza no sábado, na incursão mais mortal em território israelense desde os ataques do Egito e da Síria na guerra do Yom Kippur, há 50 anos.

"Em consequência da situação, o estabelecimento de defesa de Israel ordenou a suspensão temporária do fornecimento de gás natural do campo de Tamar", disse o Ministério da Energia em comunicado.

"As necessidades energéticas da economia serão supridas por combustíveis alternativos. O setor de energia está se preparando para usar combustíveis alternativos para alimentar suas estações."

Em um outro comunicado, o Ministério da Energia disse que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou o ministro da Energia, Yisrael Katz, a decretar estado de emergência para o setor de energia de Israel nas próximas duas semanas, se considerado necessário.

A medida permitirá que o governo alocasse gás natural para os consumidores em caso de escassez de suprimento, afirmou.