Israelense descreve ataque a kibutz como "zona de guerra" e "puro inferno"

Quando receberam uma mensagem enviada para todo o kibutz uma hora depois, dizendo que era perigoso ficar no lado de fora, entraram em um quarto seguro, pensando que talvez um ou dois militantes haviam entrado no complexo, onde as casas ficam entre palmeiras.

Durante as 18 horas seguintes, ele sentiu “completo e paralisante terror”, disse. “Eles não pararam de atirar em nossa casa”.

“Eu ouvi pessoas falando em árabe. E o tempo inteiro, atirando, ouvimos tiros que pareciam automáticos”.

Para seu grande alívio, sua filha de um ano não fez barulho, enquanto ele e sua esposa congelavam. À noite, haviam perdido contato por telefone com os pais de sua esposa, que vivem perto. A ficha caiu apenas quando o exército chegou para resgatá-los.

“Parecia algo entre uma zona de guerra e puro inferno. Corpos em todo lugar, buracos de bala em todo lugar. E os pais da minha esposa não estavam em lugar nenhum”, disse à Reuters, em Herzliya, ao norte de Tel Aviv, onde estavam ficando com parentes.

Expressando incredulidade que pessoas haviam entrado na pacata comunidade “apenas para matar pessoas”, disse que os militantes se aproveitaram das divisões entre israelenses.