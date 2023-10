Líderes de EUA, Reino Unido, Alemanha, Itália e França expressam apoio a Israel

WASHINGTON (Reuters) - Os líderes de Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Itália emitiram uma declaração conjunta nesta segunda-feira condenando os ataques a Israel pelo grupo militante islâmico Hamas e expressaram seu "apoio firme e unido" a Israel.

"Nos próximos dias, permaneceremos unidos e coordenados, juntos como aliados e amigos comuns de Israel, para garantir que Israel seja capaz de se defender e, em última análise, estabelecer as condições para uma região pacífica e integrada do Oriente Médio", afirma o comunicado do presidente dos EUA, Joe Biden, do presidente francês, Emmanuel Macron, do chanceler alemão, Olaf Scholz, da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

(Reportagem de Kanishka Singh e Eric Beech)