Líderes europeus e dos EUA discutirão situação do Oriente Médio em telefonema

Expressando sua "total solidariedade" com o povo israelense, Macron disse que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, novamente na manhã desta segunda-feira.

"A Alemanha e a França estão ao lado do povo israelense neste momento trágico", disse ele. "A luta contra o terrorismo é uma causa comum que continuaremos a perseguir com Israel e nossos aliados. Nada justifica o fato, nada o explica".

Mais tarde, o gabinete de Macron disse que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também participará da convocação, já que as conversas ocorreriam no âmbito do Grupo Quinteto, que inclui Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália.

(Reportagem de Reuters TV, Michel Rose e Elizabeth Pineau)