Militares israelenses afirmam que estão se posicionando contra possível infiltração do Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas de Israel disseram que enviaram tropas contra uma suposta infiltração a partir do Líbano na segunda-feira, que, segundo uma estação de rádio local, parece ter ocorrido na parte central da fronteira entre os países.

As tensões no norte de Israel aumentaram à medida que o país luta contra palestinos do Hamas, que realizaram uma infiltração em massa a partir do sul da Faixa de Gaza no sábado.

"Foi recebido um relatório sobre a infiltração de vários suspeitos no território israelense a partir do território libanês. Os soldados estão se mobilizando na área", disseram os militares em um comunicado.