Ministro israelense diz que busca formar governo de unidade nacional "nas próximas horas"

JERUSALÉM (Reuters) - Um membro do gabinete do governo de Israel e integrante do partido conservador Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que está trabalhando para formar um amplo governo de coalizão com os líderes da oposição "nas próximas horas".

As declarações do ministro da Cultura, Miki Zohar, à Rádio do Exército de Israel seguiram-se às ofertas da oposição de centro-esquerda para se juntar a Netanyahu no governo, como forma de cerrar as fileiras do país na luta contra os militantes palestinos do Hamas, em Gaza.

(Por Dan Williams)