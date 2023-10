Módulo russo na Estação Espacial Internacional tem vazamento no sistema de refrigeração

É o mais recente vazamento do tipo com o qual os russos precisam lidar no espaço, após um que ocorreu na cápsula de tripulação Soyuz no fim do ano passado, forçando a substituição da aeronave e uma viagem para casa atrasada para os tripulantes. Uma espaçonave de carga russa Progress teve um vazamento de refrigeração alguns meses depois.

A Nasa, que administra a Estação Espacial Internacional com a Rússia, não respondeu a um pedido por comentário em um primeiro momento.

Aproximadamente às 14h (horário de Brasília), uma autoridade no centro de controle de missões da Nasa, em Houston, instruiu um dos astronautas norte-americanos da estação a ir até a cúpula, um conjunto de janelas com vista para o espaço em formato de domo, para procurar o que as equipes na Terra detectaram como “flocos” fora da estação, segundo o áudio do controle da missão.

(Reportagem de Joey Roulette)