Moradores de Gaza dizem não ter para onde fugir de ataque israelense após ação do Hamas

Os palestinos estão se preparando para uma ofensiva sem precedentes contra o pequeno e densamente povoado enclave, excedendo os ataques anteriores de guerra destrutiva que eles temem que deixará os sobreviventes desamparados, sem casas, água, eletricidade, hospitais ou alimentos.

O ataque surpresa do Hamas no sábado causou a Israel o seu dia mais sangrento em décadas, quando os combatentes romperam as defesas da fronteira e invadiram as cidades israelenses, matando mais de 700 pessoas e arrastando dezenas de outras para o cativeiro em Gaza.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, alertou que o preço que Gaza pagará "mudará a realidade por gerações" e que Israel estava impondo um bloqueio total com a proibição da importação de alimentos e combustível como parte de uma batalha contra "animais".

Até a tarde desta segunda-feira, o Hamas disse que mais de 500 pessoas haviam sido mortas, 2.700 feridas e 80 mil deslocadas nas centenas de ataques que aviões de guerra, drones, helicópteros e canhões de artilharia israelenses dispararam contra Gaza, que não tem abrigos protegidos designados para tempos de guerra.

No campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, homens subiram em um prédio em ruínas para retirar o pequeno corpo de um bebê dos escombros, carregando-o para baixo em meio à multidão, em meio a destroços ainda em chamas de prédios bombardeados. Esse ataque aéreo deixou dezenas de mortos e feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do território.

Quando as ambulâncias chegaram a um hospital, os funcionários correram para transportar as macas com os feridos. Lá dentro, um homem estava deitado ao lado do corpo coberto de seu sobrinho, batendo alternadamente no chão e abraçando o cadáver enquanto gritava de dor.