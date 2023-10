Netanyahu diz que atrocidades do Hamas refletem atos do Estado Islâmico

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que as atrocidades cometidas pelo Hamas durante seu ataque contra Israel refletiram as que foram realizadas pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

Em um pronunciamento transmitido, Netanyahu contou como alguns israelenses foram mortos durante a incursão do Hamas, dizendo que crianças amarradas foram executadas. Isso, disse ele, está em linha com os assassinatos brutais do Estado Islâmico.

“As atrocidades cometidas pelo Hamas não são vistas desde as atrocidades do Estado Islâmico. Crianças amarradas executadas junto de suas famílias. Homens e mulheres jovens baleados pelas costas, executados. Outros horrores que não descreverei aqui”, disse Netanyahu.