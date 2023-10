ONU alerta para desafio sem precedentes a refugiados com aumento de restrições de fronteiras pelo Ocidente

"Estou pedindo solenemente que se concentrem pelo menos nas áreas em que podemos concordar e, especialmente, que as pessoas forçadas a fugir de suas casas devido a conflitos ou perseguições tenham direitos como seres humanos e como refugiados e deslocados", disse ele ao comitê-executivo do Acnur, que se reúne anualmente e é composto por 108 países-membros.

"A tarefa que vocês confiaram ao Acnur está em um dos momentos mais difíceis da nossa história", disse ele. "O mundo está cada vez mais dividido, fragmentado e voltado para dentro"

Ele chamou o ataque deste fim de semana de homens armados do Hamas contra Israel de "terrível" e disse que os confrontos correm o risco de "trazer grave instabilidade", sem fornecer projeções de deslocamento.

A organização enfrenta um déficit de financiamento de 650 milhões de dólares este ano e a perspectiva para 2024 é "ainda mais preocupante", acrescentou.

Os principais doadores do Acnur são os Estados Unidos e a Alemanha.

A ajuda insuficiente está levando alguns refugiados -- como aqueles que fugiram do conflito no Sudão -- a fazer viagens perigosas para a Tunísia e a Itália, disse ele, comparando a situação com a crise migratória da União Europeia de 2015.