Passagem entre Gaza e Sinai, no Egito, é parcialmente fechada após bombardeio, dizem fontes

CAIRO (Reuters) - Operações na passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito, foram interrompidas nesta segunda-feira após um ataque no lado de Gaza, disseram três fontes de segurança egípcias e uma testemunha.

A passagem pela fronteira foi parcialmente fechada após o ataque, realizado em meio ao bombardeio de Israel contra Gaza em resposta à incursão do grupo militante palestino Hamas ao território israelense no sábado, disseram as fontes.

A passagem foi reaberta pouco depois do ataque, afirmaram duas das fontes, embora as outras duas tenham dito que o local foi aberto apenas para casos humanitários.