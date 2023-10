Pelo menos 11 cidadãos norte-americanos foram mortos em Israel, diz Biden

"Para os cidadãos americanos que estão atualmente em Israel, o Departamento de Estado está fornecendo assistência consular, bem como alertas de segurança atualizados. Para aqueles que desejam sair, voos comerciais e opções terrestres ainda estão disponíveis", disse ele, acrescentando que eles devem tomar precauções e seguir as orientações das autoridades locais.

Homens armados do Hamas atravessaram a cerca de Gaza no sábado, matando militares e civis israelenses e levando dezenas de reféns ao enclave costeiro. Israel respondeu com seu bombardeio mais pesado contra Gaza e pode estar avaliando um ataque terrestre ao território do qual se retirou há quase duas décadas, após 38 anos de ocupação.

Biden disse que orientou sua equipe a trabalhar com seus pares israelenses em todos os aspectos da situação dos reféns, incluindo o compartilhamento de inteligência e o envio de especialistas do governo dos EUA.

Os departamentos de polícia dos EUA intensificaram a segurança em torno de centros judaicos, acrescentou.

