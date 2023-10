Presidente palestino Abbas é esperado em Moscou, segundo mídia russa

Separadamente, ele disse à televisão estatal da Rússia que os dois lados mantêm "contatos diários".

Na segunda-feira, Israel impôs um bloqueio total à Faixa de Gaza após um ataque sem precedentes no fim de semana pelo grupo islâmico Hamas, que matou centenas de pessoas.

A Rússia, que mantém relações com países árabes, Irã e Hamas, bem como com Israel, condenou a violência contra ambos os lados e acusou os Estados Unidos de ignorar a necessidade de um Estado palestino independente.

O presidente russo, Vladimir Putin, se reuniu pela última vez com Abbas há um ano, durante uma conferência regional no Cazaquistão. Abbas visitou a Rússia pela última vez há dois anos, de acordo com a mídia russa.

