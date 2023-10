Presidente turco discute conflito entre Israel e palestinos com líderes regionais

Em uma ligação telefônica com o líder palestino Mahmoud Abbas, Erdogan disse que a Turquia estava fazendo todos os esforços para acabar com os combates e garantir a calma na região, segundo seu gabinete.

Em conversas separadas com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e com o emir Tamim bin Hamad al-Thani do Catar, Erdogan discutiu as tensões regionais.

"Acreditamos que não haverá paz na região sem uma Palestina independente e soberana", disse Erdogan no discurso televisionado.

Erdogan pediu a Israel que pare de bombardear as terras palestinas e que a Palestina pare de assediar os assentamentos civis israelenses.

A Turquia está fazendo os preparativos necessários para enviar ajuda humanitária a Gaza, acrescentou Erdogan.

(Reportagem de Burcu Karakas)