República Dominicana estende fechamento da fronteira com Haiti em disputa por canal

(Reuters) - A República Dominicana anunciou novas medidas para apertar o controle em sua fronteira com o Haiti, incluindo uma extensão indefinida do fechamento da fronteira que aplicou mês passado, além de um fortalecimento militar e novas proibições de exportação.

A República Dominicana fechou sua fronteira com o Haiti mês passado, depois de considerar que as obras de construção de um canal que desvia água do rio Massacre era uma violação de tratado, porque foi feito unilateralmente pelos haitianos, sem apoio do governo.

O governo do Haiti respondeu às medidas de segunda-feira dizendo que apoiou o direito de seus cidadãos ao uso equitativo de águas binacionais e continua a favor de diálogo com Santo Domingo.