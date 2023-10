Robert F. Kennedy Jr. deve anunciar candidatura independente à presidência dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Robert F. Kennedy Jr., advogado ambientalista, ativista antivacina e filho do ex-senador, deve anunciar nesta segunda-feira, na Filadélfia, que está desistindo de sua candidatura à presidência pelo Partido Democrata e que concorrerá como independente.

A campanha de Kennedy sinalizou o anúncio no final do mês passado em um vídeo postado no YouTube, prometendo uma "mudança radical na política norte-americana".

A combinação de Kennedy com seus apoiadores com grandes recursos, seu nome famoso e a falta de entusiasmo com o principal candidato republicano Donald Trump ou Joe Biden, o presidente democrata que busca a reeleição, pode dar um impulso à sua campanha, segundo estrategistas políticos.