Zelenskiy critica papel do Irã nos conflitos na Ucrânia e em Israel

COPENHAGUE (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, relacionou nesta segunda-feira o ataque do Hamas a Israel com a invasão da Ucrânia pela Rússia e criticou o Irã por seu papel em ambos os conflitos.

Israel foi surpreendido no sábado, quando o grupo islâmico palestino Hamas lançou um ataque devastador contra o território israelense.

"A única diferença é que há uma organização terrorista que atacou Israel e aqui há um Estado terrorista que atacou a Ucrânia. As intenções declaradas são diferentes, mas a essência é a mesma", disse Zelenskiy à Assembleia Parlamentar da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Copenhague por meio de uma chamada de vídeo.