Zelenskiy diz que Rússia tem interesse em inflamar guerra no Oriente Médio

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que é do interesse da Rússia inflamar a guerra no Oriente Médio para enfraquecer a unidade global.

"Com base na informação disponível -- informação muito clara --- é do interesse da Rússia inflamar a guerra no Oriente Médio para criar uma nova fonte de dor e sofrimento que enfraqueceria a unidade global, criaria divisões e ajudaria a Rússia a minar a liberdade na Europa", disse Zelenskiy em discurso noturno.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)