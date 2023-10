ANÁLISE-Guerra entre Israel e Hamas frustra estratégia de Biden para o Oriente Médio

Por Matt Spetalnick e Humeyra Pamuk e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - Até o fim de semana passado, o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, contava que o Oriente Médio permanecesse relativamente calmo enquanto prosseguia discretamente seus principais objetivos políticos na região: intermediar a distensão entre Israel e Arábia Saudita e conter as ambições nucleares do Irã.

Essas esperanças foram destruídas quando militantes palestinos do Hamas se infiltraram a partir de Gaza e invadiram cidades israelenses no sábado, matando centenas de pessoas e sequestrando dezenas de outras. As forças israelenses retaliaram, atacando o enclave costeiro, matando centenas de pessoas e impondo um bloqueio total sobre o território.