Ataque a campo de refugiados mata 29 em Mianmar, incluindo mulheres e crianças

Um porta-voz da junta negou a responsabilidade dos militares.

"Estamos investigando. Sempre cuidamos da situação de paz na fronteira", disse Zaw Min Tun, acrescentando que a explosão pode ter envolvido munições do próprio grupo étnico rebelde.

Fontes disseram que a artilharia atingiu um acampamento para refugiados a cerca de 5 quilômetros de uma base na cidade de Laiza administrada pelo Exército de Independência de Kachin (KIA), que está em conflito com os militares de Mianmar há anos.

Cerca de 30 pessoas foram mortas, de acordo com fontes e a mídia. Um porta-voz do KIA chamou o fato de "massacre contra nosso povo étnico", segundo o Myanmar Now.

Um estudante disse que toda a cidade foi "abalada" pela explosão e que os moradores estavam fugindo.

"Estamos em alerta porque nos preocupamos com a possibilidade de um segundo ataque a bomba", afirmou Justin, que não quis fornecer seu sobrenome. "Os moradores estão preocupados com isso e, portanto, as pessoas estão se mudando agora."