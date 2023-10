Ataques israelenses atingem casas e escolas de Gaza, diz ONU

Os ataques aéreos israelenses em retaliação aos ataques surpresa dos militantes do Hamas contra Israel no fim de semana atingiram prédios residenciais e escolas em toda a Faixa de Gaza, disse o chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, alertando que os "cercos" são ilegais de acordo com o direito internacional.

Volker Turk também condenou "os horríveis assassinatos em massa cometidos por membros de grupos armados palestinos" e disse que o sequestro de reféns pelos militantes é proibido pelo direito internacional.

Os ataques aéreos de Israel - os piores nos 75 anos de história do conflito com os palestinos - também atingiram "as instalações da agência de assistência e trabalho da ONU, a UNRWA (agência de refugiados palestinos da ONU)", segundo declaração do escritório de direitos da ONU, acrescentando que havia civis entre os mortos e feridos.