Brasil é eleito para Conselho de Direitos Humanos da ONU; Rússia fica fora

Segundo o Itamaraty, o Brasil pretende trabalhar pela maior eficiência do conselho na prevenção e enfrentamento "das causas estruturais de graves violações dos direitos humanos". O foco principal será "no diálogo construtivo e na cooperação internacional". Será o sexto mandato do Brasil no CDH.

Já a Rússia ficou fora das duas vagas destinadas ao Leste Europeu, obtendo apenas 83 votos contra 160 da Bulgária e 123 da Albânia. A Rússia foi expulsa do conselho há 18 meses devido a uma pressão diplomática liderada pelos Estados Unidos após a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Os Estados-membros da ONU enviaram um forte sinal à liderança da Rússia de que um governo responsável por inúmeros crimes de guerra e crimes contra a humanidade não pertence àquele lugar", disse Louis Charbonneau, diretor da Human Rights Watch nas Nações Unidas.

Uma autoridade russa acusou os Estados Unidos de realizarem esforços incomparáveis para garantir que a Rússia permanecesse fora do Conselho de Direitos Humanos.

"Os Estados Unidos fizeram campanha a favor da Albânia", disse Maria Zabolotskaya, representante permanente adjunta da Rússia na ONU, segundo a agência de notícias RIA. "Uma campanha deste tipo dirigida diretamente contra nós não tem precedentes."

Em meio a sinais de "cansaço" com a guerra da Ucrânia, alguns diplomatas haviam dito que a Rússia tinha uma chance razoável de voltar a ser eleita para o CDH.