Brasileiro está entre os mortos de ataques do Hamas em Israel, diz Itamaraty

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores informou em comunicado nesta terça-feira que um cidadão brasileiro morreu vítima dos ataques do grupo militante palestino Hamas em Israel no fim de semana.

De acordo com nota do Itamaraty, Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, foi uma das vítimas dos ataques do Hamas em território israelense, que deixaram ao menos 900 mortos, de acordo com a mídia de Israel.

No domingo, o Itamaraty informou que três brasileiros estavam desaparecidos após militantes do Hamas atacarem uma festa de música eletrônica a 20 quilômetros da Faixa de Gaza. Um quarto brasileiro ficou ferido, mas já havia recebido alta, de acordo com o ministério.