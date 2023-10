Chefe de direitos humanos da ONU condena "cerco" israelense a Gaza e tomada de reféns por militantes

Os ataques aéreos de Israel - os piores nos 75 anos de história do conflito com os palestinos - também atingiram "as instalações da agência de assistência e trabalho da ONU, a UNRWA (agência de refugiados palestinos da ONU)", segundo declaração do escritório de direitos da ONU, acrescentando que havia civis entre os mortos e feridos.

Israel prometeu "vingança poderosa" depois que o ataque do Hamas deixou suas ruas repletas de corpos. A mídia israelense disse que 900 pessoas foram mortas nos ataques e que a maioria era civil, enquanto cerca de 700 habitantes de Gaza morreram em ataques israelenses, de acordo com autoridades de Gaza, com distritos inteiros em Gaza arrasados.

As forças de defesa de Israel disseram na plataforma de mídia social X que as aeronaves atingiram alvos militares, incluindo locais de armazenamento e fabricação de armas.

A missão diplomática de Israel em Genebra criticou a declaração de Turk.

"Ele não consegue condenar aqueles que realizaram os ataques (Hamas) como terroristas", afirmou.

Turk disse que a "imposição de cercos por parte de Israel que colocam em risco a vida de civis, privando-os de bens essenciais para sua sobrevivência, é proibida pelo direito humanitário internacional".