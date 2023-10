Discurso de líder da oposição britânica é interrompido por protesto com purpurina

LIVERPOOL, Inglaterra (Reuters) - O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, foi coberto de purpurina por um manifestante aos gritos que invadiu o palco nesta terça-feira pouco antes do início de seu discurso na conferência anual da legenda de oposição.

Após brigar brevemente com o homem, retirado pelos seguranças, Starmer tirou o paletó, arregaçou as mangas e discursou na conferência.

"Se ele acha que isso me incomoda, é porque não me conhece", disse Starmer, sob aplausos, antes de iniciar seu discurso.