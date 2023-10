GAZA (Reuters) - Dois membros do escritório político do Hamas, Jawad Abu Shammala e Zakaria Abu Maamar, foram mortos em um ataque aéreo em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, disse um funcionário do grupo à Reuters na terça-feira.

Em um comunicado, os militares israelenses confirmaram a morte de Abu Shammala, dizendo que ele havia sido atingido "durante a noite".

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi)