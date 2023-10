Enviado palestino à ONU acusa Israel de campanha 'genocida' contra Gaza

O enviado palestino à Organização das Nações Unidas (ONU) descreveu nesta terça-feira o bombardeio de Israel à Faixa de Gaza e a promessa de impor um cerco completo ao enclave palestino controlado pelo Hamas como "nada menos que genocida".

Militantes do Hamas realizaram o ataque mais mortal da história de Israel no sábado, quando homens armados invadiram cidades israelenses, matando mais de 1 mil pessoas e levando dezenas de reféns para Gaza. Israel retaliou com ataques aéreos a Gaza que arrasaram distritos inteiros enquanto se prepara para uma possível ofensiva terrestre.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, atraiu condenação internacional ao anunciar na segunda-feira um "bloqueio total" para impedir que alimentos e combustível cheguem a Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas. Gallant disse que Israel estava lutando contra "pessoas bestiais".