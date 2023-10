Esforços de resgate após terremoto diminuem no Afeganistão

Por Mohammad Yunus Yawar e Syed Hassib

HERAT, AFEGANISTÃO (Reuters) - Equipes de resgate reduziram nesta terça-feira as operações no noroeste devastado do Afeganistão, conforme diminuíram as chances de encontrar sobreviventes 72 horas após um dos terremotos mais mortais do mundo, enquanto os moradores da região realizavam funerais em massa para seus mortos.

Segundo o governo comandado pelo Taliban, pelo menos 2.400 pessoas morreram e mais de 2 mil ficaram feridas nos múltiplos terremotos que atingiram o noroeste da cidade de Herat, destruindo milhares de casas. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde.