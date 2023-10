EUA avaliam que tomada do poder no Níger foi golpe de Estado militar

"Estamos tomando essa medida porque nos últimos dois meses esgotamos todos os caminhos disponíveis para preservar a ordem constitucional no Níger", disse uma segunda autoridade.

Os EUA têm pressionado por uma solução diplomática para a crise que eclodiu em 26 de julho, quando oficiais militares do Níger tomaram o poder, depuseram o presidente Mohamed Bazoum e o colocaram em prisão domiciliar.

A autoridade disse que Washington pediu à junta que respeitasse a Constituição, que, na visão dos EUA, estipulava que um "governo de transição lidando com uma emergência nacional teria que restaurar o governo civil e democrático dentro de 90 a 120 dias".

"Com o passar do tempo, ficou claro que as autoridades do CNSP com as quais estávamos lidando não queriam obedecer a essas diretrizes constitucionais e, de fato, nos disseram que optaram por revogar essa Constituição", disse a autoridade, referindo-se ao Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria.

Apesar de ainda não ter sido tomada uma decisão sobre a designação de um golpe, o que limitaria a assistência que os EUA podem oferecer ao país, Washington suspendeu, em agosto, alguns programas de assistência externa que beneficiam o governo do Níger. Os Eua disseram, no entanto, que seguiriam com a assistência humanitária e alimentar.

A junta foi informada da necessidade de Washington de suspender alguma assistência, disse a autoridade, acrescentando que os EUA manterão a assistência humanitária e de saúde que beneficia o povo do Níger.