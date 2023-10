Família inteira de mulher israelense está desaparecida após ataque do Hamas

O Ministério da Saúde de Gaza informou que os ataques aéreos retaliatórios de Israel mataram pelo menos 830 pessoas e feriram 4.250.

Kalderon implorou para que sua família não fosse esquecida.

“Pense no meu irmão mais novo, na minha irmã mais nova, no meu pai que me criou, na minha irmã e no meu irmão, que tentei protegê-los a vida toda e agora não consigo. Eu não quero dizer isso, mas isso me lembra do Holocausto."

(Reportagem de Lianne Beck; texto de Alexandra Hudson)