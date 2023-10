Israel e grupo libanês Hezbollah trocam disparos no 3º dia de violência

Uma salva de foguetes também foi disparada do Líbano contra Israel nesta terça-feira, em um ataque que uma fonte de segurança no Líbano disse ter sido realizado por facções palestinas. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

As Forças Armadas israelenses disseram que responderam com fogo de artilharia aos lançamentos vindos do território libanês. Afirmou que cerca de 15 foguetes foram lançados do Líbano, dos quais quatro foram interceptados e 10 caíram em espaços abertos.

Seis combatentes foram mortos na violência de segunda-feira, o dia mais letal na fronteira desde a guerra de 2006. Os confrontos começaram quando o grupo Jihad Islâmica Palestina realizou um ataque transfronteiriço em Israel, onde as forças israelenses mataram dois de seus homens armados. Um oficial israelense também morreu.

A força interina de manutenção da paz das Nações Unidas no sul, conhecida como Unifil, disse ter detectado um lançamento de foguete ao sul da cidade de Tiro por volta das 17h30, horário local, pedindo moderação de todos os lados.

O seu porta-voz declarou que unidades da Unifil foram enviadas para abrigos subterrâneos na área de onde os foguetes foram lançados.

A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Joanna Wronecka, disse que se encontrou na terça-feira com o ministro interino das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bouhabib, o chefe do Exército, Joseph Aoun, e o chefe interino da Segurança Geral, Elias Bayssari.