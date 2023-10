Furacão Lidia de categoria 4 "extremamente perigoso" avança em direção à costa do Pacífico do México

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão Lidia atingiu força de categoria 4 na tarde desta terça-feira, enquanto avançava em direção à costa do Pacífico do México, onde grandes resorts de praias e pontos turísticos se preparam para chuvas significativas, prováveis inundações e ventos iminentes com força de furacão.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) alertou que o furacão Lidia era de força "extremamente perigosa" e poderia se fortalecer ainda mais antes de atingir o continente na noite de terça-feira.

O furacão estava a 177 km ao sudoeste de Puerto Vallarta, um importante destino turístico, informou o NHC com sede em Miami em seu boletim mais recente.