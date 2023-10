Incidentes antissemitas no Reino Unido disparam após início do conflito em Israel

LONDRES (Reuters) - Relatos de incidentes antissemitas no Reino Unido desde o fim de semana triplicaram em comparação com o mesmo período do ano passado, após o início de um novo conflito entre israelenses e palestinos, disse uma instituição de caridade judaica nesta terça-feira.

O Community Security Trust (CST), que assessora cerca de 280 mil judeus britânicos em questões de segurança, não forneceu números exatos, mas disse que novos incidentes poderão ser relatados nos próximos dias.

“Ainda não temos números firmes, pois ainda estamos registrando e verificando tudo o que chegou, o que também significa que o número provavelmente aumentará ainda mais, mas a taxa atual é aproximadamente o triplo do que era no mesmo período do ano passado", disse um porta-voz.