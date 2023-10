Israel bombardeia Gaza com ataques aéreos mais ferozes já realizados e diz que fronteira está segura

A mídia israelense informou que o número de mortos nos ataques do Hamas subiu para 900 pessoas, a maioria civis mortos a tiros em suas casas, nas ruas ou em uma festa, superando a escala de qualquer outro ataque islâmico no passado, com exceção do 11 de Setembro. Muitos israelenses foram levados para Gaza como reféns.

Desde então, cerca de 700 habitantes de Gaza foram mortos em ataques israelenses, de acordo com autoridades de Gaza, e bairros inteiros de Gaza foram arrasados.

As Nações Unidas disseram que 180.000 habitantes de Gaza ficaram desabrigados, muitos deles amontoados nas ruas ou em escolas. A fumaça e as chamas subiram ao céu da manhã, enquanto o bombardeio nas estradas muitas vezes impossibilitava que as equipes de emergência chegassem ao local dos ataques.

No necrotério do hospital Khan Younis, em Gaza, os corpos foram colocados no chão em macas com os nomes escritos em suas barrigas. Os médicos pediram aos parentes que pegassem os corpos rapidamente, pois não havia mais espaço para os mortos.

Houve muitas vítimas em um antigo prédio municipal atingido enquanto era usado como abrigo de emergência para famílias desabrigadas.

"Há um número extraordinário de mártires, as pessoas ainda estão sob os escombros, alguns amigos são mártires ou estão feridos", disse Ala Abu Tair, de 35 anos, que buscou abrigo ali com sua família depois de fugir de Abassan Al-Kabira, perto da fronteira. "Nenhum lugar é seguro em Gaza, como você vê, eles atingem todos os lugares."