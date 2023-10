Israel devasta Gaza após ataque do Hamas enquanto recolhe seus mortos

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, falando aos soldados perto da cerca de Gaza, disse: "O Hamas queria uma mudança e conseguirá uma. O que estava em Gaza não existirá mais."

“Começamos a ofensiva pelo ar, depois iremos também pelo solo. Estamos controlando a área desde o Dia 2 e estamos na ofensiva. Isso só vai se intensificar”, completou.

No necrotério do hospital Khan Younis, em Gaza, os corpos foram colocados no chão em macas com nomes escritos na barriga. Os médicos pediram aos parentes que recolhessem os corpos rapidamente porque não havia mais espaço para os mortos.

Um prédio municipal foi atingido enquanto era usado como abrigo de emergência. Os sobreviventes falaram de muitos mortos.

“Nenhum lugar é seguro em Gaza, como você vê, eles atingem todos os lugares”, disse Ala Abu Tair, de 35 anos, que procurou abrigo com sua família depois de fugir de Abassan Al-Kabira, perto da fronteira.

Dois membros do gabinete político do Hamas, Jawad Abu Shammala e Zakaria Abu Maamar, foram mortos em um ataque aéreo em Khan Younis, de acordo com uma autoridade do Hamas.