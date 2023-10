Israel reage após projéteis sírios atingirem território israelense

JERUSALÉM (Reuters) - Forças israelenses dispararam projéteis de artilharia e morteiros contra a Síria nesta terça-feira, depois que vários projéteis lançados de seu vizinho do norte atingiram áreas abertas no território israelense, disseram militares de Israel.

Uma fonte no sul da Síria disse que uma facção palestina havia disparado três foguetes contra Israel.

O episódio aumenta o temor de que a violência possa levar a uma guerra mais ampla, já que Israel troca salvas transfronteiriças com o Hezbollah do Líbano e combate os militantes do Hamas em Gaza.