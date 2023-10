Khamenei diz que Irã não está envolvido com ataque do Hamas a Israel

DUBAI (Reuters) - Teerã não esteve envolvido no ataque do grupo militante Hamas a Israel no fim de semana, disse a autoridade máxima do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, nesta terça-feira, mas saudou o que ele chamou de derrota "irreparável" militar e de inteligência de Israel.

"Beijamos as mãos daqueles que planejaram o ataque ao regime sionista", afirmou Khamenei, que usava um lenço palestino, em seu primeiro discurso televisionado desde o ataque.

"Esse terremoto destrutivo (o ataque do Hamas) destruiu algumas estruturas críticas (em Israel) que não serão reparadas facilmente... As próprias ações do regime sionista são as culpadas por esse desastre", disse Khamenei.