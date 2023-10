Líbano vive clima de apreensão após confrontos mais violentos na fronteira desde 2006

A violência de segunda-feira na fronteira libanesa-israelense começou quando militantes do grupo palestino Jihad Islâmica, que luta ao lado do Hamas em Gaza, atravessaram a fronteira do Líbano para Israel.

As forças israelenses mataram dois dos militantes no confronto que se seguiu, no qual o oficial israelense também morreu, embora a Jihad Islâmica tenha dito que o número de mortos israelenses era maior do que o publicado por Israel até o momento.

As ruas estavam tranquilas nas vilas e cidades libanesas próximas à fronteira nesta terça-feira, com as escolas fechadas. Uma tempestade deixou muitas pessoas no Líbano nervosas, pois os trovões foram confundidos com bombardeios israelenses.

As pessoas também estavam nervosas em Kiryat Shmona, uma cidade do norte de Israel, perto de Metulla. "Essa não é a melhor sensação do mundo", disse o morador Orel Sigon. "Já vimos foguetes aqui, já passamos por muita coisa, mas desta vez sentimos que haverá um caos."

